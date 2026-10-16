प्रतापगढ़ में हत्या का खुलासा : पत्नी के इशारे पर व्यापारी की हत्या, ईंट-पत्थर से कूंचा गया था सिर

बेटियों को ताने हजार...दुख में छोड़ा अपनों ने साथ

पिता की मौत और मां के जेल जाने पर तीन बेटियां उनको याद कर सिसक रही हैं। परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया। दुख में उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। लालगंज बाजार निवासी व्यापारी उमाशंकर कौशल की हत्या के बाद मृतक के भाई दीपक कौशल की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की है। मृतक की बड़ी बेटी रिया (12) ने बताया कि पिता की मौत का इन्साफ दिलाने वाले चाचा ने साथ छोड़ दिया है।

रिया ने कहा कि परिवार का ताना सुन-सुनकर पीड़ा सहन नहीं हो रही है। गरीबी के बावजूद पिता हम तीनों बहनों की हर जरूरत को पूरा करते थे। काम से लौटने के बाद पिता मुस्कुराते हुए छोटी बहन पीहू को गोद में लेकर मुझे और आयुषी को गले लगा लेते हैं। उनके जाने के बाद कमी का एहसास अब हो रहा है। मां ने भी हम तीनों का साथ छोड़ दिया।

परिजन की तहरीर के आधार पर बृहस्पतिवार देररात आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। सभी से पूछताछ की जा रही है। - दीपक भूकर, एसपी