यूपी चुनाव: सपा सांसद एसपी सिंह पटेल का कांग्रेस पर हमला, बोले- 50 सीट देना भी बड़ी बात

गठबंधन में सम्मान और बराबरी का मुद्दा

सपा सांसद के बयान में कांग्रेस के साथ गठबंधन के पुराने अनुभवों का भी हवाला दिया गया। सपा नेताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस ने सपा और क्षेत्रीय दलों का समर्थन लिया, लेकिन सीट बंटवारे के समय सहयोगियों की अपेक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

सपा की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया गया, जहां पार्टी के मुताबिक टिकट बंटवारे के दौरान उसके प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेतृत्व से सीटों को लेकर बातचीत की थी, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली।

सपा सांसद के बयान ने यूपी में आगामी गठबंधन की तस्वीर को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल दोनों दलों के बीच सीटों का औपचारिक फार्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव से पहले ही सहयोगी दलों के बीच दावेदारी और राजनीतिक दबाव का दौर शुरू हो गया है।