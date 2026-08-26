पीलीभीत: रक्षाबंधन पर परिवहन विभाग ने बांटे हेलमेट, यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक

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पीलीभीत में परिवहन विभाग ने बुधवार को रक्षाबंधन पर असम रोड फ्लाईओवर के पास 12 से अधिक दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। अधिकारियों ने इसे सुरक्षा का संदेश बताया और भविष्य में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान की चेतावनी दी। माताओं-बहनों को भाइयों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की शपथ भी दिलाई गई।

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