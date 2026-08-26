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पीलीभीत: राज्यमंत्री ने महिलाओं को किया सम्मानित, लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की दी जानकारी

Mukesh Kumar

Updated Wed, 26 Aug 2026 04:03 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 04:03 PM IST







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लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का पीलीभीत के गांधी प्रेक्षागृह में सजीव प्रसारण किया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और महिलाओं ने देखा और सुना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यमंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें संजय सिंह गंगवार रहे। उन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया। ... और पढ़ें

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