{"_id":"6a8eb87b2fe54cc16b0120e6","slug":"video-juloos-e-mohammadi-taken-out-in-neuria-on-eid-e-milad-un-nabi-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: न्यूरिया में ईद मिलादुन्नबी पर निकाला गया जुलूस-ए-मोहम्मदी; देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में बुधवार को ईद मिलादुन्नबी पर जिलेभर में जुलूस-ए-मोहम्मदी अकीदत से निकाला गया। न्यूरिया में मुफ्ती मौलाना मंजूर आलम के नेतृत्व में हजारों अकीदतमंद शामिल हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश की खुशी में नारे और नात-ए-पाक पढ़े गए। पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जिससे जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हुए।

... और पढ़ें