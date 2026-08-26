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पीलीभीत: रक्षाबंधन पर भाइयों को मिला 'सुरक्षा' का उपहार, परिवहन विभाग के अफसरों ने वितरित किए हेलमेट

Wed, 26 Aug 2026 03:45 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 26 Aug 2026 03:45 PM IST
सार

पीलीभीत में परिवहन विभाग ने बुधवार को रक्षाबंधन पर असम रोड फ्लाईओवर के पास 12 से अधिक दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। अधिकारियों ने इसे सुरक्षा का संदेश बताया और भविष्य में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान की चेतावनी दी। 

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Transport Department officials distributed helmets to bike riders in Pilibhit
परिवहन विभाग ने वितरित किए हेलमेट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीलीभीत में रक्षाबंधन के पर्व पर परिवहन विभाग ने बुधवार को अनूठी पहल करते हुए भाइयों को सुरक्षा का उपहार दिया। आसाम रोड फ्लाईओवर के समीप आयोजित कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने बहनों और माताओं के साथ दोपहिया वाहनों से गुजर रहे लोगों को हेलमेट वितरित किए। इस दौरान 12 से अधिक वाहन चालकों को हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा और यात्री कर अधिकारी बर्डीस चतुर्वेदी ने मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट भेंट किए। अधिकारियों ने कहा कि रक्षाबंधन पर हेलमेट महज उपहार नहीं, बल्कि अपनों की सुरक्षा का संदेश है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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बिना हेलमेट मिले तो होगा चालान
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने दो पहिया वाहन चालकों को चेतावनी दी कि इस बार उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट उपहार में दिया जा रहा है। भविष्य में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से हर बार हेलमेट पहनकर ही घर से निकलने की अपील की।

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माताओं-बहनों ने लिया भाइयों की सुरक्षा का संकल्प
यात्री कर अधिकारी बर्डीस चतुर्वेदी ने कार्यक्रम में मौजूद माताओं और बहनों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से संकल्प कराया कि वे अपने भाइयों और बेटों को बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन लेकर घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। साथ ही उन्हें हमेशा यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करेंगी। 

कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और प्रवर्तन दल के सदस्य मौजूद रहे। रक्षाबंधन पर विभाग की इस पहल को सड़क सुरक्षा के साथ भाई-बहन के रिश्ते को जोड़ने वाली सार्थक पहल के रूप में देखा गया।

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