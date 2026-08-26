पीलीभीत: रक्षाबंधन पर भाइयों को मिला 'सुरक्षा' का उपहार, परिवहन विभाग के अफसरों ने वितरित किए हेलमेट

पीलीभीत में रक्षाबंधन के पर्व पर परिवहन विभाग ने बुधवार को अनूठी पहल करते हुए भाइयों को सुरक्षा का उपहार दिया। आसाम रोड फ्लाईओवर के समीप आयोजित कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने बहनों और माताओं के साथ दोपहिया वाहनों से गुजर रहे लोगों को हेलमेट वितरित किए। इस दौरान 12 से अधिक वाहन चालकों को हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा और यात्री कर अधिकारी बर्डीस चतुर्वेदी ने मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट भेंट किए। अधिकारियों ने कहा कि रक्षाबंधन पर हेलमेट महज उपहार नहीं, बल्कि अपनों की सुरक्षा का संदेश है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञापन



बिना हेलमेट मिले तो होगा चालान

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने दो पहिया वाहन चालकों को चेतावनी दी कि इस बार उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट उपहार में दिया जा रहा है। भविष्य में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से हर बार हेलमेट पहनकर ही घर से निकलने की अपील की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा और यात्री कर अधिकारी बर्डीस चतुर्वेदी ने मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट भेंट किए। अधिकारियों ने कहा कि रक्षाबंधन पर हेलमेट महज उपहार नहीं, बल्कि अपनों की सुरक्षा का संदेश है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने दो पहिया वाहन चालकों को चेतावनी दी कि इस बार उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट उपहार में दिया जा रहा है। भविष्य में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से हर बार हेलमेट पहनकर ही घर से निकलने की अपील की।

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