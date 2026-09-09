{"_id":"6aa14eab8e85b26f85076fdc","slug":"video-protest-against-new-ugc-rules-in-pilibhit-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के बिलसंडा में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में बुधवार को लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घनश्यामपुर गांव से कमल पार्क तक रैली निकाली गई। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, एससी/एसटी एक्ट समाप्त करने और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 वापस लेने की मांग उठाई। उनका आरोप था कि एससी/एसटी एक्ट का उपयोग धन उगाही के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सवर्ण आयोग के गठन की मांग भी रखी गई। कमल पार्क पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। उनका कहना था कि जब तक सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचकर ज्ञापन नहीं लेंगे, तब तक वह सड़क से नहीं हटेंगे। करीब 40 मिनट तक सड़क पर जाम

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