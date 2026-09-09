पीलीभीत: मोमबत्ती की लौ से गैस पाइप में लगी आग, घर का सामान राख, खिड़की से निकलकर दो बहनों ने बचाई जान
पीलीभीत जिले के कनाकोर गांव में मंगलवार रात खाना बनाते समय गैस चूल्हे के पाइप में मोमबत्ती की लौ लगने से आग लग गई। आग तेजी से फैली और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर में मौजूद दो बहनों ने खिड़की से निकलकर अपनी जान बचाई।
विस्तार
पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव कनाकोर में मंगलवार रात खाना बनाते समय गैस चूल्हे के पाइप में मोमबत्ती की लौ लगने से अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर में मौजूद दो सगी बहनों ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद दोनों ने पड़ोसी मकान की ओर खुलने वाली छोटी खिड़की से निकलकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा नकदी समेत लगभग समस्त घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था।
कनाकोर निवासी हुसैन बक्श मंगलवार को अपनी पत्नी सोनी के साथ रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने पूरनपुर गए थे। घर पर उनकी पुत्रियां निशा और आशना अकेली थीं। रात करीब नौ बजे दोनों बहनें मकान के बरामदे में खाना बना रही थीं। इसी दौरान बिजली चली गई। अंधेरा होने पर दोनों ने रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की लौ पास में रखे गैस चूल्हे के पाइप तक पहुंच गई। पाइप में आग लगते ही लपटें तेजी से उठने लगीं। दोनों बहनें कुछ समझ पातीं, इससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया।
गृहस्थी का सामान जलकर राख
उन्होंने शोर मचाते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन मुख्य दरवाजा नहीं खुल सका। ऐसे में दोनों ने पड़ोसी मकान की तरफ खुलने वाली छोटी खिड़की से निकलकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक घर में रखी नकदी, कपड़े, फ्रिज, कूलर, बिस्तर, अनाज समेत अन्य घरेलू सामान जलकर नष्ट हो चुका था। आग से मकान की छत और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है।
उजड़ा घर देखकर बदहवास हुई महिला
बुधवार दोपहर हुसैन बक्श और उनकी पत्नी सोनी घर पहुंचे। घर की हालत देखकर सोनी बदहवास हो गईं और कुछ देर बाद वहीं गिर पड़ीं। परिवार के सामने अब रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की गुहार लगाई है।