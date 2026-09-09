वीडियो: पीलीभीत में बासमती प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा लाभ

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पीलीभीत में बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। यह केंद्र किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल उत्पादन और जैविक खेती का प्रशिक्षण देगा। इसका उद्देश्य पीलीभीत के बासमती चावल को नई पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

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