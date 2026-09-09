पीलीभीत: तराई के बासमती चावल की खुशबू को मिलेगी वैश्विक पहचान, प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शिलान्यास

शिलान्यास कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरभाग सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बासमती उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र की भूमिका पर भी चर्चा की गई।