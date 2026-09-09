पीलीभीत: तराई के बासमती चावल की खुशबू को मिलेगी वैश्विक पहचान, प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शिलान्यास
पीलीभीत में बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। यह केंद्र किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल उत्पादन और जैविक खेती का प्रशिक्षण देगा। इसका उद्देश्य पीलीभीत के बासमती चावल को नई पहचान दिलाना है।
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पीलीभीत जिले में बासमती चावल के उत्पादन को नई पहचान दिलाने की दिशा में बुधवार को महत्वपूर्ण पहल की गई। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल के उत्पादन और जैविक खेती की तकनीक से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फार्म की स्थापना की जाएगी। इसके शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया।
शिलान्यास कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरभाग सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बासमती उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र की भूमिका पर भी चर्चा की गई।