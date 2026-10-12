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पीलीभीत: मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों ने परखीं व्यवस्थाएं, छात्र-छात्राओं से किया संवाद
पीलीभीत में जिलाधिकारी आलोक कुमार और मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र ने सोमवार को बिठौरा कलां स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक विभागों, छात्रावासों और मेस की व्यवस्थाएं परखीं। अधिकारियों ने प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं से उत्पीड़न संबंधी जानकारी जुटाई। उन्होंने मेस में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। छात्रों से सीधे बातचीत कर खाने और आवासीय इंतजामों पर प्रतिक्रिया ली। जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं सुचारु रखने की आवश्यकता बताई।
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