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पीलीभीत। थाना समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को डीएम आलोक कुमार और एसपी सुकीर्ति माधव ने कोतवाली सदर पहुंचकर फरियादियों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान आपसी विवाद और राजस्व संबंधी शिकायतें सामने आईं। डीएम ने संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और पुलिस कर्मियों को मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारी से कहा कि सभी शिकायतों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर दोनों पक्षों को मौके पर बुलाया जाए और निष्पक्ष तरीके से समस्या का समाधान कराया जाए। संवाद