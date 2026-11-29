एक ही बाघ की दोनों स्थानों पर चहलकदमी का दावा

डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि दोनों स्थानों पर एक ही बाघ की चहलकदमी सामने आई है। दयालपुर में पशु का शिकार करने के बाद बाघ पिपरिया संतोष की ओर गया। दोनों स्थानों पर टीम लगाकर ड्रोन से भी तलाश कराई गई, लेकिन बाघ की लोकेशन नहीं मिल सकी। क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। गन्ना अधिकारी को पत्र लिखकर प्राथमिकता के आधार पर गन्ने की फसल कटवाने के लिए कहा गया है।



दयालपुर में शाम होते ही गन्ने से बाहर निकला बाघ, जुटी भीड़

माधोटांडा मार्ग पर शनिवार शाम दयालपुर गांव की सीमा में एक बार फिर बाघ दिखाई देने से राहगीरों में खलबली मच गई। सुबह बछड़ा को मारने के बाद बाघ के गन्ने के खेत से ही डेरा जमाए होने की आशंका जताई जा रही थी। दिनभर टीम निगरानी में जुटी थी। इसी बीच शाम होते ही बाघ सड़क किनारे स्थित गन्ने के खेत से निकलकर गेहूं के खेत में पहुंच गया और वहीं बैठ गया। बाघ को देखकर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।



कुछ देर के लिए मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होने लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने भीड़ को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। बाघ को खेत में बैठा देखकर राहगीरों में दहशत बनी रही। क्षेत्र में लगातार बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों और राहगीरों की चिंता बढ़ गई है। डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि टीमें निगरानी में लगी हुई हैं। बाघ को सुरक्षित जंगल की ओर वापस करने के प्रयास किए जा रहे हैं।