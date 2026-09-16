{"_id":"6aaacd46cd585f43fa0fbf57","slug":"video-one-arrested-in-kinnauni-murder-case-family-dispute-followed-love-affair-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"किनौनी के सुभाष हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, प्रेम-प्रसंग के बाद परिवारों में चल रही थी रंजिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुजफ्फरनगर के किनौनी गांव निवासी सुभाष (50) की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान किनौनी निवासी बंटी उर्फ राहुल (40) के रूप में हुई है, जिसे बुधवार को लकड़संधा फ्लाईओवर के पास से पकड़ा गया। एसएसपी संजय वर्मा के अनुसार, हत्याकांड के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गई थीं। पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त को गांव का एक युवक और युवती प्रेम-प्रसंग के चलते घर से चले गए थे। युवती की बरामदगी के बाद युवक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसके बाद दोनों परिवारों में रंजिश चल रही थी। युवती पक्ष पर सुभाष की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस अन्य वांछित आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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