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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 17 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 17-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 17-Sep-2026

Shamli News: किसान दिवस में गूंजा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा

The issue of pending sugarcane price payment resonated on Kisan Diwas
कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को किसान दिवस में किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया। और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Saharanpur News: रोडटेप राहत की मियाद नजदीक, निर्यातकों की बढ़ी धड़कनें

Road tape relief deadline nears, exporters' heartbeat increases और पढ़ें
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01:28 AM, 17-Sep-2026

Saharanpur News: ट्रांसफर स्टेशन बनने के बाद हटेगा पुल खुमरान पर बना डलावघर

The slaughter house on Pul Khumran will be removed after the transfer station is built. और पढ़ें
01:27 AM, 17-Sep-2026

Saharanpur News: किशोरी की गला दबाकर हत्या, नहर में फेंका शव

Teenage girl strangled to death, body thrown in canal और पढ़ें
01:27 AM, 17-Sep-2026

Shamli News: अंकित हत्याकांड में गायक भूपेंद्र गिरफ्तार

Singer Bhupendra arrested in Ankit murder case
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गुरुग्राम निवासी गायक भूपेंद्र ढींगरा को पुलिस ने बुधवार को बंगलूरू से गिरफ्तार किया है। और पढ़ें
01:24 AM, 17-Sep-2026

Meerut News: सूबेदार से विवाद के बाद मंदिर में बुजुर्ग महिला ने मूर्ति उखाड़कर फेंकी, हंगामा

Uproar after elderly woman uproots and throws idol in temple following dispute with Subedar. और पढ़ें
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01:18 AM, 17-Sep-2026

Meerut News: यदि किसी बार को नोटिस दिया तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता चले जाएंगे हड़ताल पर

If a notice is issued to any Bar association, advocates across the entire state will go on strike. और पढ़ें
01:12 AM, 17-Sep-2026

सेंट्रल मार्केट मेरठ: बैंक्वेट हॉल समेत छह भवनों में 5 कॉम्प्लेक्स, 35 दुकानें जमींदोज; आंसू-विरोध दरकिनार

Central Market: 5 complexes and 35 shops across six buildings—including a banquet hall—all razed to the ground
Meerut News: शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में सुबह छह बजे फोर्स तैनात कर दी गई थी। 7:15 बजे ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया। आवास विकास के अधिकारियों ने बताया कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कराया था, जो गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है।  और पढ़ें
12:49 AM, 17-Sep-2026

Meerut News: इंचौली थाने के सामने बाइक सवार ने किया स्टंट, वीडियो वायरल

Motorcyclist performs stunts in front of Inchauli police station; video goes viral. और पढ़ें
12:39 AM, 17-Sep-2026

Meerut News: एसएसपी ने परतापुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया

The SSP conducted the annual inspection of Partapur police station. और पढ़ें
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