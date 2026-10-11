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मुजफ्फरनगर: आंधी और बारिश के कारण यूकेलिप्टस का पेड़ गिरा, यातायात बाधित

Mohd Mustakim

Updated Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 06:31 PM IST







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मुजफ्फरनगर में बारिश के कारण शाहपुर मार्ग पर गांव किनौनी के पास यूकेलिप्टस का भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर गया। इस कारण आवागमन प्रभावित हो गया और काफी देर तक लोग दोनों तरफ खड़े रहे। ... और पढ़ें

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