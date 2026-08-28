मुजफ्फरनगर: रक्षाबंधन पर बसों में उमड़ी भीड़, व्यवस्था बिगड़ी, महिलाएं और बच्चे हुए परेशान

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रक्षाबंधन पर्व पर शुक्रवार को बस अड्ढों पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ने से हालात बेकाबू नजर आए। सुबह से ही डिपो पर यात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन भीड़ के मुकाबले बसों की संख्या कम पड़ गई। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों में धक्कामुक्की तक की स्थिति बनी रही। हर रोडवेज की बस में 100 से अधिक यात्रियों को भरकर रवाना किया गया, इसके बावजूद डिपो पर भीड़ कम नहीं हुई। बसों के इंतजार में यात्री घंटों खड़े रहे। परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोगों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी।

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