Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:39 AM IST
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आज के कार्यक्रम
योग शिविर
शहर: भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
रामायण पाठ
शहर: द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में रामायण पाठ सुबह 09 बजे से।
कबड्डी मैच
शहर: सर्कुलर रोड स्थित छोटूराम महाविद्यालय में कबड्डी मैच सुबह 10 बजे से।
राष्ट्रीय लोक अदालत
शहर: नगर की कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सद्भावना कबड्डी मैच
शाहपुर: गांव काकड़ा में सद्भावना कबड्डी मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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योग शिविर
शहर: भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
रामायण पाठ
शहर: द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में रामायण पाठ सुबह 09 बजे से।
कबड्डी मैच
शहर: सर्कुलर रोड स्थित छोटूराम महाविद्यालय में कबड्डी मैच सुबह 10 बजे से।
राष्ट्रीय लोक अदालत
शहर: नगर की कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सद्भावना कबड्डी मैच
शाहपुर: गांव काकड़ा में सद्भावना कबड्डी मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।