Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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योग शिविर

शहर: भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।













रामायण पाठ

शहर: द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में रामायण पाठ सुबह 09 बजे से।







कबड्डी मैच

शहर: सर्कुलर रोड स्थित छोटूराम महाविद्यालय में कबड्डी मैच सुबह 10 बजे से।







राष्ट्रीय लोक अदालत

शहर: नगर की कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से।







सद्भावना कबड्डी मैच

शाहपुर: गांव काकड़ा में सद्भावना कबड्डी मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।

आज के कार्यक्रम