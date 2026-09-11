Muzaffarnagar News: छात्रों ने कलियारी पट्टू में मंडल स्तर पर प्रथम स्थान पाया

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पुरकाजी। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज पुरकाजी के छात्रों ने सहारनपुर में आयोजित मंडल स्तरीय कलियारी पट्टू प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता रामपुर मनिहारन किसान गोचर इंटर कॉलेज में हुई।विद्यालय के कक्षा 12 के छात्र मोहम्मद जैद और जैद ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शानदार खेल से विद्यालय का नाम रोशन हुआ। इस जीत के साथ ही छात्रों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर ली है।प्रधानाचार्य राजीव कुमार गुप्ता ने इस उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रों की यह सफलता उनके कठिन परिश्रम का परिणाम है। प्रधानाचार्य ने आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए छात्रों को शुभकामनाएं भी दीं।खेलों इंडिया में शामिल हो चुका खेलकलियारी पट्टू प्राचीन युद्ध कला ही नहीं, बल्कि आधिकारिक खेल का दर्जा प्राप्त कर चुका है। केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया है, जिससे अब युवा इसमें मेडल और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जीत रहे हैं।