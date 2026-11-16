लोको शेड पुल पर महिलाओं ने की छठ पूजा

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लोको शेड पुल पर छठ पूजा के मौके पर महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। व्रती महिलाओं ने छठी मैया की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से पूजा की और छठी मैया के गीत गाए।

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