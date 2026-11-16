यूपी: नामी कंपनियों के रैपर में नकली दवाओं का खेल बेनकाब, तीन पर केस, अमरोहा-मुरादाबाद तक फैले तार

नामी कंपनियों की पैकिंग में नकली दवाइयां बेचने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दवाइयां तैयार कराकर दिल्ली में उनकी पैकिंग की जाती थी। औषधि विभाग की जांच में सैंपल नकली मिलने पर दवा कारोबारी अमित कुमार समेत तीन लोगों पर नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि अमरोहा की औषधि निरीक्षक रुचि बंसल ने चौधरपुर मनौटा रोड स्थित इस्माइल मार्केट के आरबी मेडिकल स्टोर से दवाइयों के नमूने लिए थे। जांच में यह नमूने नकली पाए गए।इसके बाद तीन अगस्त 2026 को औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर से पूछताछ की थी। आमिर ने बताया कि उसने 11 जून 2026 को पाकबड़ा स्थित जेडआर मेडिकल स्टोर से बिल के आधार पर ये दवाइयां खरीदी थीं।जेडआर मेडिकल स्टोर संचालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दवाइयां पीएसी रोड स्थित पूनम विहार की अरीब फार्मास्युटिकल फर्म से खरीदी थीं। इस फर्म में नवीन नगर निवासी अमित कुमार पार्टनर है। इसके बाद औषधि विभाग की टीम ने अमित कुमार से पूछताछ की।उसने बताया कि दवाइयां उसने अमरोहा के धनौरा रोड स्थित हादीपुर की अरीब फार्मास्युटिकल फर्म से 27 अगस्त 2025 को खरीदी थीं। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती की ओर से अमित कुमार, आसिफ, वासिफ और कुछ अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 1122, 276, 277, 318(3), 336(3), 340(3), 61(3) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।