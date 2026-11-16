सांसों पर संकट: यूपी के सबसे प्रदूषित शहर रहे गजरौला और मुरादाबाद, देशभर में दूसरे नंबर पर रहा पीतल नगरी

मेडिसिन वार्ड में चेक की ऑक्सीजन की स्थिति, भर्ती हुए 55 मरीज

वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए जिला अस्पताल में भी अधिकारी अलर्ट हैं। सीएमएस डॉ. नीरज अग्रवाल ने रविवार को इमरजेंसी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मेडिसिन वार्ड में ऑक्सीजन पाइप सक्रिय हैं। उनको चेक कर लिया है।



इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट भी चल रहा है। आईसीयू में छह बेड के अलावा रिजर्व में दस बेड की व्यवस्था है। शनिवार को इमरजेंसी में 55 मरीज भर्ती हुए, जिसमें छह मरीज सीओपीडी से संबंधित हैं। इनको सांस फूलने आदि की परेशानी हो रही थी।



उन्होंने कहा कि बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी मरीजों के पास कंबल उपलब्ध करवा दिए हैं। रैन बसेरा को साफ करवा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि सांस की परेशानी है, वह सुबह-शाम और दिन में धुंध के समय घर से बाहर न निकलें। यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। जुकाम होने पर भाप लें।