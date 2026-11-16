यूपी: बीच खेत में दबाई थी अनीता की लाश, गेहूं बोआई के लिए ले आए थे खाद और बीज; शव गलाने को 50KG नमक भी डाला

1 of 11 संभल में अनीता की हत्या कर शव खेत में दबाया - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







Link Copied







खाद और बीज भी लाकर रख लिया था। पति नेमपाल और भांजे का प्लान था कि तीन से चार महीने में गेहूं की फसल खड़ी हो जाएगी और शव भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच पुलिस सक्रिय हो गई और नेमपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने खेत से छह फीट गड्ढे में दबाए गए अनीता के शव को बरामद करा दिया। शव सड़-गल चुका है।

खाद और बीज भी लाकर रख लिया था। पति नेमपाल और भांजे का प्लान था कि तीन से चार महीने में गेहूं की फसल खड़ी हो जाएगी और शव भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच पुलिस सक्रिय हो गई और नेमपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने खेत से छह फीट गड्ढे में दबाए गए अनीता के शव को बरामद करा दिया। शव सड़-गल चुका है। यूपी के अमरोहा के सैदनगली के गांव चकुनी की रहने वाली अनीता (32) की हत्या करने के बाद पति नेमपाल ने गवां स्थित अपने भांजे के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। महिला अनीता की हत्या कर शव उस खेत में दबाया गया जिसमें गेहूं की बोआई होने थी। खेत को तैयार कर लिया गया था।

Trending Videos

2 of 11 सैदनगली निवासी अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अमरोहा के थाना सैदनगली के गांव चकुनी निवासी अनीता की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई थी। पुलिस पूछताछ में पति नेमपाल ने जो बताया उसके मुताबिक पहले शव को नहर में फेंकने की तैयारी की गई थी। लेकिन फिर यह डर सताया कि शव नहर में मिल जाएगा और पुलिस उन तक पहुंच जाएगी।

3 of 11 सैदनगली निवासी अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

लिहाजा तय किया कि शव को खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाए। इसके लिए नेमपाल ने गंवा में अपने भांजे के गांव को चुना और उसके खेत में छह फीट गहरा गड्ढा खोदा और वहां शव को दबा दिया। इस खेत में गेहूं की बोआई की जानी थी। तीन दिन पहले ही बीज और खाद भी लाया गया था।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 11 सैदनगली निवासी अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पत्नी को ढूंढने का नाटक करता रहा नेमपाल जब 4 नवंबर से लापता अनीता का कुछ पता नहीं चला तो उसके भाई मानू ने आदमपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। अनीता के परिवार वाले उसके पति नेमपाल से भी जानकारी कर रहे थे लेकिन वह बार बार यही कह रहा था कि उसे कोई जानकारी नहीं है। वह भी अनीता को तलाश करने का नाटक करता रहा।





विज्ञापन

5 of 11 सैदनगली निवासी अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कई रिश्तेदारियों में गया। कई बार आदमपुर थाने में जाकर भी पुलिस से जानकारी करता रहा। संभल, अमरोहा, हसनपुर और गजरौैला में जहां जहां भी रिश्तेदारियां थीं वहां जाकर अनीता के बारे में जानकारी की।