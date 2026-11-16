Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   UP Crime: Husband Kills Wife Over Nephew Affair Burying Her Body in Field with Nephew’s Help

यूपी: मामी का भांजे से अफेयर, पति ने पत्नी का कत्ल कर गड्ढे में गाड़ दी लाश; प्रेमी ने इसलिए दिया मामा का साथ

Mon, 16 Nov 2026 03:29 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 16 Nov 2026 03:29 PM IST
सार

यूपी के संभल जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया। पुलिस ने गवां में आरोपी के भांजे के खेत को जेसीबी से खोदकर शव बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी पति और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन
UP Crime: Husband Kills Wife Over Nephew Affair Burying Her Body in Field with Nephew’s Help
संभल में अनीता की हत्या कर शव खेत में दबाया - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

अमरोहा के सैदनगली के गांव चकुनी की रहने वाली अनीता (32) की हत्या करने के बाद पति नेमपाल ने गवां स्थित अपने भांजे के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। पांच नवंबर को वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपने गांव लौट गया और पत्नी को ढूंढने का नाटक करता रहा। 



अनीता के भाई की ओर से दर्ज गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस को उसके पति पर शक हुआ। पुलिस के अनुसार, सख्ती से पूछताछ में पति ने हत्या कबूल कर ली। इसके बाद आरोपी पति और भांजे को गिरफ्तार कर पुलिस ने रविवार को शव बरामद कर लिया। 
Trending Videos
UP Crime: Husband Kills Wife Over Nephew Affair Burying Her Body in Field with Nephew’s Help
अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हसनपुर सीओ पंकज त्यागी ने बताया कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरसल निवासी मानू सिंह सैनी ने 11 नवंबर को थाने में अपनी बहन अनीता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि अनीता 4-5 नवंबर से लापता है। 
UP Crime: Husband Kills Wife Over Nephew Affair Burying Her Body in Field with Nephew’s Help
हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दूसरी ओर पति थाना सैदनगली के गांव चकुनी निवासी नेमपाल ने बताया कि अनीता बिना बताए घर से लापता हुई है। मानू सिंह ने बहन के पति पर हत्या का आशंका जताई थी। गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस का अनीता के पति नेमपाल पर शक गहराता गया लेकिन वह पत्नी को ढूंढने का नाटक करता रहा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
UP Crime: Husband Kills Wife Over Nephew Affair Burying Her Body in Field with Nephew’s Help
अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल ली। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि पांच नवंबर को वह गंवा स्थित भांजे के घर गया। जहां पत्नी अनीता की हत्या की और घर के पीछे खेत में छह फीट गहरा और चार फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर शव दबा दिया। 

विज्ञापन
UP Crime: Husband Kills Wife Over Nephew Affair Burying Her Body in Field with Nephew’s Help
अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

निशानदेही के बाद रविवार को हसनपुर पुलिस गंवा पहुंची और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर आरोपी नेमपाल के भांजे के खेत पर गई। वहां जेसीबी से गड्ढा खोदकर शव निकाला गया। पुलिस ने आरोपी पति नेमपाल और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed