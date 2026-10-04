{"_id":"6ac25b4884802a84ed062f49","slug":"video-women-had-a-blast-at-the-wedding-themed-party-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"वेडिंग थीम पार्टी में महिलाओं ने की खूब मस्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजा अग्रसेन महिला समाज की ओर से वेडिंग थीम पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें महिलाएं शादी की थीम के अनुसार सजकर पहुंचीं। कार्यक्रम में मजेदार गेम्स, सरप्राइज, लकी ड्रा और हाउसी का आयोजन हुआ। प्रीति सिंघल, प्राची अग्रवाल और रेखा मित्तल ने खेलों के जरिये सभी का मनोरंजन किया।

... और पढ़ें