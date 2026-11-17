खराब सड़कों को नहीं देख रहे विधायक

बिचौला-खंडुआ मार्ग बिलारी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में शामिल है। जो जरगांव रोड को जोड़ता है। इस मार्ग से 25 गांव जुड़े हैं। स्टेशन रोड से बिचौला तक सड़क पीडब्ल्यूडी और बिचौला से खंडुआ तक के गन्ना विभाग के अंतर्गत आती है। रोजाना दो हजार से ज्यादा लोग इस सड़क से गुजरते हैं। क्षेत्रीय विधायक अक्सर इस सड़क से जरगांव समेत दूसरे गांवों में जाते हैं।



लेकिन उन्हें उखड़ी सड़क नहीं दिखती है। खंडुआ ग्राम प्रधान (प्रशासक) चौधरी रविंद्र सिंह ने बताया कि दो साल पहले गन्ना विभाग द्वारा 32 लाख रुपये खर्च कर सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन दो साल बीतने के बाद ही सड़क उखड़नी शुरू हो गई। गांव खंडुआ निवासी जितेंद्र सिंह और बाबू सिंह ने बताया कि खंडुआ मार्ग कई स्थानों पर टूट चुका है।