1 of 13 पुलिस की गिरफ्त में अनीता हत्याकांड के आरोपी - फोटो : संवाद







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अमरोहा के आदमपुर में अनीता हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार को आरोपी पति नेमपाल और उसके भांजे राजू सैनी को न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई हथौड़ी और वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है।



पुलिस के मुताबिक राजू जन्मदिन की पार्टी में शामिल कराने का बहाना बनाकर अनीता को गजरौला चौपला से बाइक पर बैठाकर गवां ले गया था। परिवार को राजू पर भरोसा था, लेकिन इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। सीओ पंकज त्यागी ने बताया कि सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव चकूनी निवासी नेमपाल ने अपनी पत्नी अनीता (40) की हत्या की साजिश अपने भांजे राजू सैनी के साथ मिलकर रची थी।

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2 of 13 सैदनगली निवासी अनीता हत्याकांड की जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बताया गया कि नेमपाल ने अनीता को छोड़ दिया था, जिसके बाद वह अपनी तीन बेटियों के साथ गजरौला में रहने लगी थी। एक बेटा नेमपाल के साथ रहता था। नेमपाल को शक था कि उसकी पत्नी के भांजे राजू के साथ संबंध हैं। इसी शक और विवाद के चलते दोनों ने अनीता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

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सीओ ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के अनुसार पांच नवंबर की शाम राजू अनीता को गजरौला चौपला से अपनी बाइक पर बैठाकर गवां स्थित अपने घर ले गया था। उसने अनीता से कहा था कि उसका जन्मदिन है और उसे कार्यक्रम में शामिल होना है। जन्मदिन के बहाने अनीता को मौत के जाल में फंसाया गया।

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आरोप है कि पांच नवंबर की रात को नेमपाल और राजू ने हथौड़ी से अनीता के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए घर के पीछे खेत में करीब छह फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव दबा दिया। 11 नवंबर को अनीता के भाई मानू सिंह ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

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पुलिस ने दोनों आरोपी मामा-भांजे की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी और बाइक बरामद कर ली। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।