हंसी-खुशी घूमने निकले दो दोस्तों का सफर मौत के सफर में बदल गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-7) पर मंगलवार भोर में जोशीमठ विश्वनाथ सेवा समिति की बस अनियंत्रित होकर करीब 120 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस गूलर नदी में गिरी। हादसे में करीब दर्जनभर लोगों की मौत हो गई, जिनमें यूपी के चंदौसी के दो युवक भी शामिल हैं। मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। परिजन बदहवास हालत में ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए हैं।

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