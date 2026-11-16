रामगंगा नदी में खड़े होकर महिलाओं ने की छठी मैया की आराधना

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रामगंगा विहार में छठ पूजा के लिए रामगंगा नदी के तट पर श्रद्धालु पहुंचे। महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से पूजा की और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। पूजा की सामग्री से सजे सूप और फल लेकर महिलाएं नदी के पानी में खड़ी रहीं। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हुए।

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