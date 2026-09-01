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गुलाबबाड़ी रोड पर सीवर लाइन में लीकेज, सड़क पर बह रहा गंदा पानी

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:03 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:03 PM IST







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गुलाबबाड़ी रोड पर सीवर लाइन में लीकेज होने से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। इससे राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार गंदा पानी बहने से सड़क पर फिसलन और दुर्गंध की समस्या बनी हुई है। ... और पढ़ें

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