फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   two man die after being buried under debris when shop sunshade collapses

ऊपर से आई मौत: ठेले पर नमकीन बेच रहा था शेर सिंह, पास में इस्त्री कर रहे थे सुरेश; छज्जा गिरा और दोनों की मौत

Wed, 02 Sep 2026 05:15 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, गजरौला
संवाद न्यूज एजेंसी, गजरौला Published by: विकास कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 05:15 PM IST
सार

सूचना पाकर इंस्पेक्टर मनोज कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों से घटना की जानकारी ली। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

विज्ञापन
two man die after being buried under debris when shop sunshade collapses
गजरौला में दो की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के अमरोहा स्थित गजरौला में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक दुकान का छज्जा गिर जाने से शेर सिंह (26) निवासी मायापुरी व सुरेश (65) निवासी संत नगर की मौत हो गई। शेर सिंह ने नमकीन का ठेला लगा रखा था और सुरेश कपड़ों पर इस्त्री कर रहे थे। हादसे के दौरान आस पास के लोग इकट्ठा हो गए। मलबे में दबे दोनों को तुरंत सीएचसी में ले जाया गया। यहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों के परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस पंचनामा भरने की कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन

दोनों थे काम मशगूल
शेर सिंह प्रजापति नगर के मोहल्ला बस्ती में पुराने डाकखाने के निकट कामिल मंसूरी की दुकान के नीचे नमकीन का ठेला लगाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। जबकि सुरेश का कपड़ों पर इस्त्री करने का काम था। बुधवार दोपहर दोनों अपने काम में मशगूल थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

छज्जा गिरते ही मच गई भगदड़
अचानक दुकान का छज्जा भर भरा कर गिर गया। शेर सिंह व सुरेश मलबे में दब गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दुकान का छज्जा गिरता देख भगदड़ मच गई। लोग घटना स्थल पर दौड़ पड़े। मलबे में दबे शेर सिंह व सुरेश को तुरंत सीएचसी में लाया गया। यहां पर दोनों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया। 

विज्ञापन

परिवार में मचा कोहराम
सूचना पाकर इंस्पेक्टर मनोज कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों से घटना की जानकारी ली। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। सीओ अंजलि कटारिया का कहना है कि दुकान का छज्जा गिरने से युवक व वृद्ध की मौत का मामला सामने आया है। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed