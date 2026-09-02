ऊपर से आई मौत: ठेले पर नमकीन बेच रहा था शेर सिंह, पास में इस्त्री कर रहे थे सुरेश; छज्जा गिरा और दोनों की मौत

यूपी के अमरोहा स्थित गजरौला में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक दुकान का छज्जा गिर जाने से शेर सिंह (26) निवासी मायापुरी व सुरेश (65) निवासी संत नगर की मौत हो गई। शेर सिंह ने नमकीन का ठेला लगा रखा था और सुरेश कपड़ों पर इस्त्री कर रहे थे। हादसे के दौरान आस पास के लोग इकट्ठा हो गए। मलबे में दबे दोनों को तुरंत सीएचसी में ले जाया गया। यहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों के परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस पंचनामा भरने की कार्रवाई कर रही है।

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