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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Plans were underway to obtain a passport using a fake identity; multiple certificates were recovered, and two individuals were arrested

फर्जी पहचान पर पासपोर्ट बनवाने की थी तैयारी, कई प्रमाणपत्र मिले, दो गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 06:13 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:13 PM IST
Plans were underway to obtain a passport using a fake identity; multiple certificates were recovered, and two individuals were arrested
फर्जी पहचान और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह का कटघर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को रामगंगा पुल के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से ग्राम प्रधान और पार्षदों के लेटर पैड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, चेकबुक, फर्जी बिजली बिल, अंकपत्र और आरसी समेत बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है।
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