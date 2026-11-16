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ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बैठे रहे यात्री

Vimal Sharma

Updated Mon, 16 Nov 2026 06:38 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 06:38 PM IST







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रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए। कोई प्लेटफॉर्म पर बैठकर समय बिताता रहा तो कोई ट्रेन के आने की जानकारी लेता रहा। यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। ... और पढ़ें

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