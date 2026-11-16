{"_id":"6afb001152a9796dac0c1713","slug":"video-moradabad-wrapped-in-a-blanket-of-morning-fog-chill-intensifies-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुबह कोहरे की चादर में लिपटा मुरादाबाद, बढ़ी ठिठुरन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड का असर बढ़ने लगा है। सोमवार सुबह शहर और आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा। सुबह के समय सड़कों पर धुंध के कारण दृश्यता प्रभावित हुई। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। मौसम में आए बदलाव से सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ गया है।

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