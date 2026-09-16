{"_id":"6aaaaa9b8139ea6d02051cdf","slug":"video-meenu-poonam-and-reenu-saini-topped-the-womens-category-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता, महिला वर्ग में मीनू, पूनम और रीनू सैनी रहीं अव्वल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में 74वीं अंतरजनपदीय एथलेटिक क्लस्टर प्रतियोगिता के तहत महिला वर्ग की स्पर्धाएं हुईं। लंबी कूद में अमरोहा की मीनू प्रथम, बिजनौर की नीशू द्वितीय और हर्षिता तृतीय रहीं। 1500 मीटर में मुरादाबाद की पूनम प्रथम, बिजनौर की आस्था द्वितीय और शाहजहांपुर की प्रतिज्ञा पांडेय तृतीय रहीं। 400 मीटर में बरेली की रीनू सैनी प्रथम, बिजनौर की नीशू द्वितीय और बदायूं की रुचि तृतीय रहीं।

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