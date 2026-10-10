257 शवों का धर्मानुसार अंतिम संस्कार, अस्थियां गढ़-गंगा में होंगी विसर्जित

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ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन एवं कमेटी खिदमते खलक ने इस साल 257 शवों का धर्मानुसार अंतिम संस्कार कराया। इनमें 75 मुस्लिम और 182 हिंदू शामिल हैं। कमेटी ने हिंदू मृतकों की अस्थियों को गढ़-गंगा में विसर्जित करने का निर्णय लिया है। अस्थियों को शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गढ़-गंगा ले जाया जाएगा।

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