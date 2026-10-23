सहारनपुर और मिर्जापुर के बीच कबड्डी का मुकाबला

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सोनकपुर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में सहारनपुर और मिर्जापुर की टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। रेड कलर की जर्सी में सहारनपुर और ऑरेंज कलर की जर्सी में मिर्जापुर की खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया।

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