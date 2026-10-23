रैलिंग से लटकी रह गई बाइक: 11 दिसंबर को जानी थी बरात, उससे पहले उठी अर्थी, ओवरब्रिज से गिरकर मामा-भांजे की मौत

11 दिसंबर को जानी थी विष्णु की बरात

बिलारी थाना सोनकपुर के अभनपुर नरोली गांव निवासी विपिन का बेटा विष्णु सिलाई कारीगर था। विष्णु के परिवार में वृद्ध दादा अमर सिंह वृद्ध दादी राकेश देवी, माता रीनू देवी और पिता विपिन के अलावा तीन छोटे भाई देव कुमार, बादशाह और मिथुन हैं।



भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से विष्णु अपने दादा-दादी और माता-पिता का भी लाडला था। थाना बिलारी के खंडुआ गांव में विष्णु का रिश्ता तय हो चुका है। परिजनों के अनुसार आगामी 11 दिसंबर को उसकी बरात खंडुआ गांव जानी थी।



परिवार वालों ने अभी से विष्णु की शादी तैयारी शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार रात हुए हादसे में विष्णु की मौत हो जाने की घटना से परिवार की खुशियां दुख में बदल गईं। शुक्रवार शाम जब पोस्टमार्टम के बाद विष्णु का शव उसके घर अभनपुर नरोली गांव पहुंचा तब परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार महिलाएं रो-रोकर बेहाल हो गईं।