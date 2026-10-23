साजिया की हत्या के पीछे किसकी साजिश: तीन दिन पहले घर से निकली युवती की हत्या, नहर में मिला शव, मुंह दबाकर मारा

परिजनों ने सुनाया 20 अक्तूबर का किस्सा

गांव निवासी बब्बू खां ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। परिवार में पत्नी परवीन, चार बेटियां और दो बेटे हैं। दो बड़ी बेटियों सबीना और साइन की शादी हो चुकी है, तीसरी बेटी साहिला का रिश्ता तय है। परिजनों के मुताबिक गजरौला थाना क्षेत्र के सोनपुरा कलां में ब्याही सबीना का चचेरा देवर सरफराज साजिया के संपर्क में था। आरोप है कि वह शादी का झांसा देकर 20 अक्तूबर को दोपहर करीब दो बजे उसे साथ ले गया। साजिया घर से एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई थी। नहीं लौटने पर तलाश में कोई सुराग नहीं मिला।