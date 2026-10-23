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एमएलसी चुनाव: 'अलीगढ़ -एटा में धांधली की शिकायतें', एसटी हसन बोले- निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी

Fri, 23 Oct 2026 05:01 PM IST
Vimal Sharma एएनआई, मुरादाबाद
एएनआई, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Fri, 23 Oct 2026 05:01 PM IST
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MLC Elections: Complaints rigging Aligarh-Etah; STHasan says ensuring fair elections Commission responsibility
मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन - फोटो : ANI

समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने एमएलसी चुनाव में मतदान के दौरान धांधली की शिकायतें मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ और एटा समेत कई जगहों से इस प्रकार की जानकारी मिली हैं।

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कहा कि लोग निष्पक्ष तरीके से और निडर होकर मतदान कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन मिलेगा। पूर्व सांसद हसन ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना और सभी मतदाताओं को बिना डर के वोट डालने का अवसर देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
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उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए लोग तैयार हैं। सपा नेता ने उम्मीद जताई कि शिक्षक एमएलसी चुनाव में पार्टी को मतदाताओं का पूरा समर्थन मिलेगा।

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