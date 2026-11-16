कोहरे और ठंड ने बदला सुबह का मिजाज, गर्म कपड़ों में नजर आए लोग

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नवंबर के मध्य में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सोमवार सुबह शहर में कोहरा छाया रहा। धुंध के चलते सुबह के समय मौसम ठंडा रहा और लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को भी कोहरे के बीच सावधानी से सफर करना पड़ा। सुबह के मौसम में आए बदलाव से ठंड का अहसास बढ़ गया है।

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