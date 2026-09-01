नगर निगम बोर्ड की बैठक में लाइनपार क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा

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नगर निगम बोर्ड की बैठक में लाइनपार क्षेत्र में सीएम ग्रिड के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पार्षदों ने सवाल उठाए। महापौर विनोद अग्रवाल और उपसभापति शैलेंद्र सिंह सैनी ने भी काम की जांच कराने पर सहमति जताई। चार-पांच पार्षदों, मुख्य अभियंता और अपर नगर आयुक्त की कमेटी निर्माण कार्यों की जांच करेगी। कमेटी हर 15 दिन में महापौर को रिपोर्ट देगी। पारकर कॉलेज रोड का काम भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

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