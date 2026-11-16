बुद्धि विहार में श्रद्धालुओं ने की छठ पूजा

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बुद्धि विहार में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने छठी मैया को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजा के दौरान घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

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