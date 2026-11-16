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रामगंगा नदी के तट पर उमड़े श्रद्धालु, छठी मैया को दिया अर्घ्य

Vimal Sharma

Updated Mon, 16 Nov 2026 06:37 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 06:37 PM IST

रामगंगा विहार में रामगंगा नदी के तट पर छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। महिलाओं ने नदी में खड़े होकर छठी मैया की पूजा-अर्चना की और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाट पर पूजा के दौरान भक्ति का माहौल रहा। ... और पढ़ें

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