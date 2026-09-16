{"_id":"6aaaa87d17728576ff0f53f6","slug":"video-crowd-surges-at-the-district-hospitals-opd-to-collect-medicines-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिला अस्पताल की ओपीडी में दवा लेने को उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुरादाबाद जिला अस्पताल की ओपीडी में बुधवार को दवा लेने के लिए मरीजों और तीमारदारों की भीड़ लगी रही। पर्चा बनवाने और चिकित्सक को दिखाने के बाद दवा काउंटर पर मरीजों की कतार नजर आई। भीड़ के कारण मरीजों को दवा लेने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ा।

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