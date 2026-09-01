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बारिश से शहर बेहाल, जलभराव के बीच गुजरने को मजबूर हुए लोग

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:25 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:25 PM IST







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मुरादाबाद में बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। जलभराव के कारण लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। ... और पढ़ें

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