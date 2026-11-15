नशे से दूर रहकर युवा देश के भविष्य को बनाएं उज्ज्वल

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महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में नशामुक्त एवं पर्यावरणयुक्त भारत अभियान के तहत विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जिला अस्पताल से आए डॉ. तारिक ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम बताकर इससे दूर रहने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए उनमें बचपन से ही अच्छे संस्कार विकसित करने होंगे। इस मौके पर नशामुक्ति को लेकर कला, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं कराने की भी जानकारी दी गई।

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