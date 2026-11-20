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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने दुख जताया। मुरादाबाद पहुंचने आजम से जब मीडिया ने सीएम योगी की मां के निधन पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। बड़ा नुकसान है। मां जैसी दौलत कहां किसी के पास होती है।

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