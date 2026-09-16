गणेश महोत्सव में बाबा नींव करौरी की नुक्कड़ नाटिका

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गंज बाजार में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित गणेश महोत्सव में लीला कलाकारों ने बाबा नींव करौरी पर आधारित नुक्कड़ नाटिका का मंचन किया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बाबा के जीवन और संदेश को दर्शाया। नाटिका देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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