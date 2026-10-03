{"_id":"6ac11d56260b1091a601bcc8","slug":"video-woman-condition-deteriorated-after-surgery-dies-after-being-referred-to-varanasi-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ी, वाराणसी रेफर के बाद मौत; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अहरौरा के महुली चौराहे के पास स्थित निजी चिकित्सालय में ऑपरेशन के बाद अंजना देवी (42) की हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उन्हें वाराणसी रेफर किया, लेकिन कुछ घंटे बाद उनकी मौत हो गई। शनिवार सुबह करीब 10 बजे परिजन शव लेकर निजी चिकित्सालय पहुंचे और हंगामा किया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली।

... और पढ़ें